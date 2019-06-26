В Казани стартовали чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ - Советский спорт
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26 июня 2019 17:44Татарстан

В Казани стартовали чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ

В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 26 стран.

26 июня в Казани на площадке Дворца единоборств «Ак Барс» стартовали чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 26 стран. Среди них Австрия, Азербайджан, Албания, Англия, Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Республика Молдова, Норвегия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

Почетными гостями церемонии открытия соревнований стали первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, технический директор Международной федерации GTF Хуан Ха, руководитель европейского комитета Международной федерации GTF Иван Цачев, президент российской Ассоциации тхэквондо ГТФ Дамир Халилов, президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ, председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов и другие.

От имени руководства Республики Татарстан участников и зрителей соревнований поприветствовал Халил Хамитович:

«Нас ожидают зрелищные, динамичные бои, незабываемые впечатления. Приятно, что рядом с опытными мастерами будут соревноваться и юниоры. Желаю, чтобы ваше пребывание в столице Татарстана было комфортным, чтобы вы нашли здесь новых друзей. Пусть победит сильнейший».

В свою очередь Хуан Ха поприветствовал всех собравшихся от имени президента Международной федерации GTF Линды Парк:

«В 2016 году Казань принимала чемпионат мира, и тогда организация была на высшем уровне. Уверен, что европейские соревнования также пройдут достойно. Хочу пожелать всем спортсменам удачи, чтобы соревнования прошли без травм. Каждый из спортсменов, присутствующих здесь, уже чемпион», - сказал он.

В течении четырех соревновательных дней лучшие спортсмены сразятся за звание чемпиона в различных дисциплинах и весовых категориях. В общей сложности в столице Татарстана будет разыгран 321 комплект наград. Своё мастерство покажут мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет, а также юноши и девушки 12-14 лет. Республику Татарстан на турнире представят 14 спортсменов.

Вход на соревнования свободный.

Программа соревнований

27 июня

Соревнования Первенства Европы (юниоры и юниорки 15-17 лет)

Награждение – по итогам соревнований

28 июня

Соревнования Первенства Европы (юноши и девушки 12-14 лет)

Награждение – по итогам соревнований

29 июня

Соревнования Первенства Европы (юноши и девушки 10-11 лет)

Награждение – по итогам соревнований

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