На Кубке Ивановской области по плаванию установили шесть новых рекордов

В соревнованиях приняли участие более 150 юных пловцов из Иванова, Шуи, а также Ярославской области. Всего было разыграно 28 комплектов наград.
Воспитанница ДЮСШ № 10 Мария Холопова обновила пять рекордов Ивановской области на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем, 100, 200 и 400 метров комплексным плаванием. Отметим, что ивановская спортсменка на дистанции 200 метров вольным стилем обновила рекорд, который установила Ирина Власова в 1976 году. Еще один рекорд был установлен на дистанции 200 метров у юношей. С новым лучшим результатом Ивановской области на этой дистанции выступил Сергей Блинов.
Наибольшее количество золотых медалей завоевали Мария Холопова (пять медалей), Павел Китаев, Станислав Соколов и Никита Ращепков (по три медали).
Добавим, что по итогам соревнований Иван Холопов, Алина Копылова и Алена Мартынова выполнили нормативы кандидата в мастера спорта.
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