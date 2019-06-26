«Динамо-Казань» продлило контракты с семью хоккеистами - Советский спорт
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26 июня 2019 17:47Татарстан

«Динамо-Казань» продлило контракты с семью хоккеистами

Руководство клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казань» продлило контракты с семью хоккеистами.

В предстоящем спортивном сезоне выступление за татарстанскую команду продолжат: Виктор Яшин (вратарь), Максим Рязанов и Андрей Опарин (защитники), Роман Козулин, Михаил Тюко (полузащитники), а также лидеры команды, Заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы мира – Сергей Обухов и Игорь Ларионов (нападающие).

Ранее контракты были продлены с десятью местными хоккеистами. Комплектование состава продолжается.

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