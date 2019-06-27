Через неделю в Русской Поляне стартует областная «Королева спорта-2019» - Советский спорт
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27 июня 2019 10:05Омская область

Через неделю в Русской Поляне стартует областная «Королева спорта-2019»

Подготовка к празднику вышла на финишную прямую.

В столице 49-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Русская Поляна-2019» прошло выездное заседание областного оргкомитета. Райцентр, который уже через неделю примет летнюю спартакиаду, посетили министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, первый заместитель министра культуры Иван Шеин, директор ОФСК «Урожай» Сергей Бугаенко, главный судья соревнований Владимир Мартыненко, главный режиссер церемоний открытия и закрытия Игорь Абраменко, а также главные судьи соревнований по городошному спорту, греко-римской борьбе, волейболу, полиатлону и легкой атлетике.

Представители областного оргкомитета осмотрели стадион «Целинник», где 5 июля состоится торжественное открытие «Королевы спорта», а также пройдут соревнования по легкой атлетике, волейболу, городошному спорту, полиатлону и гиревому спорту.

Сейчас на спортивном объекте ведутся последние работы по укладке легкоатлетического покрытия: осталось сделать один вираж, нанести разметку. Трибуны для зрителей, которые были полностью обновлены, уже покрашены и готовы принять около тысячи болельщиков. В новом убранстве предстанет домик для почетных гостей.

Также завершаются работы по обновлению городошной площадки. Здесь установлены домики и скамейки для судей и игроков, заасфальтированы кон и полукон, уложены новые металлические щиты. Главный судья по городошному спорту даже взял с собой один городок, чтобы проверить уровень укладки щитов. «Не придерешься», – отметил он с улыбкой. Это неудивительно, ведь русскополянские городошники являются одними из лидеров этого вида спорта в Омской области и знают все нюансы.

Доволен работами остался и главный судья по волейболу Игорь Бобер. В этом году площадки для мужчин и женщин будут в разных местах стадиона. Одна из них была готова заранее, когда был построен спортивный городок по программе «Газпром – детям». Вторая – абсолютно новая: на ней уложено удобное разноцветное покрытие, как на легкоатлетической дорожке, осталось только установить волейбольные стойки.

Отметим, что работы на главном спортивном объекте Русской Поляны ведутся уже давно. Ранее тут были установлены душевые кабины, посеяна трава на футбольном поле. Полный косметический ремонт получил легкоатлетический манеж, здание отделано сайдингом, установлены пластиковые окна, выполнены работы по программе «Доступная среда».

– Подготовка к празднику вышла на финишную прямую, а 90 % всех трудов уже видно невооруженным глазом, – Дмитрий Крикорьянц высоко оценил проделанные работы в райцентре.

Отдельной строкой в программе «Королевы спорта» стоит культурная программа, которая будет посвящена 65-летию освоения целинных и залежных земель. В день приезда всех спортивных делегаций (4 июля) состоится концерт местных коллективов с презентацией команды. Его проведение запланировано в местном парке культуры и отдыха.

Традиционными останутся народное гуляние и ярмарка с уклоном на историю района, которые пройдут 5 июля перед торжественным открытием (начало – в 13:00). Некоторые коллективы соседних районов и поселений Русско-Полянского района уже подтвердили свое участие в ярмарке. 6 июля состоится концерт коллективов СибГУФКа и дискотека. Также в дни праздника будет работать кинотеатр, музей истории целины, выставка по истории «Королев спорта», которые проходили в Русской Поляне в 1976 и 1996 годах.

Гостей областной спартакиады русскополянцы будут встречать на подъездах к райцентру. Уже в Алаботе будут установлены разноцветные флаги и растяжки. Причастность района к «Королеве спорта» можно будет видеть по всей дороге, ведущей к Русской Поляне. Красочные баннеры, конечно, будут развешаны и на улицах столицы праздника. Также на одной из площадей установят статую степного орла, который выбран символом нынешней «Королевы спорта».

Напомним, что 49-й областной сельский спортивно-культурный праздник «Королева спорта-2019» пройдет в рабочем поселке Русская Поляна с 4 по 7 июля. По традиции организаторами главного сельского старта нашего региона выступают Правительство Омской области в лице региональных Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта и Министерства культуры. Подготовку также осуществляют Областной физкультурно-спортивный клуб «Урожай», региональное отделение ДОСААФ России и администрация Русско-Полянского района.

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