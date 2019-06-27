Триумфатор Европейских игр вернулся в Челябинск с двумя медалями

Напомним, что в Минске челябинец выступил в двух дисциплинах – личном и командном смешанном турнире. К сожалению, завоевать медаль в личном первенстве ему не удалось, он занял итоговое 7-е место. А вот в командном миксте сборная России стала чемпионом. При этом каждый победитель соревнований получил сразу две медали – золото Европейских игр и золото чемпионата Европы.

- Европейские игры приравняли к чемпионату Европы, поэтому победителям и призерам вручается два комплекта наград, - объясняет директор регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо Валерий Ширшиков, встречавший Дениса Ярцева в челябинском аэропорту. – Успех Дениса – значимое событие для всего южноуральского дзюдо. Мы верили и надеялись, что у него в Минске все получится. И рады, что турнир завершился на хорошей ноте. Не сомневаюсь, что его победа послужит стимулом для наших молодых дзюдоистов.

Несмотря на две завоеванные медали, сам спортсмен находился не в самом лучшем расположении духа. Дело в том, что Денис Ярцев делал ставку в первую очередь на личное первенство, где у него не все получилось.

- Я планировал завоевать медаль, но довольствовался лишь 7-м местом, - говорит спортсмен. – Медали завоевал, а полного удовлетворения нет. Тем более, что в командном миксте я не боролся в финале. Да, завоеванные медали немного сгладили общее впечатление от турнира, но не потушили в полной мере огонь в душе, небольшой осадок остался.

Впереди у спортсмена 2 недели отдыха, а затем очередные международные соревнования. Главная задача – набрать рейтинговые очки и войти в восьмерку сильнейших в мире, чтобы пройти отбор на Олимпийские игры-2020 в Токио. Задача сложная, не по мнению самого спортсмена и его тренера Виктора Мосейчука выполнимая.

- В дзюдо сейчас жесточайшая конкуренция, но Денис уже достаточно опытный спортсмен, - говорит Виктор Мосейчук. – На Играх в Минске у него не все получилось, но тот багаж знаний и опыта, который у него есть, должны помочь ему выполнить условия отбора на Олимпийские игры. Впереди еще много работы, расслабляться не стоит. Будем работать и решать поставленные задачи.