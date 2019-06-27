Сборная Республики Коми по плаванию выступает в финале Кубка России

В соревнованиях принимают участие члены сборной команды страны, для которых это первенство станет заключительным стартом перед чемпионатом мира по водным видам спорта этого года, который пройдет 12 - 28 июля в Кванджу (Республика Корея).

В течение трех дней спортсмены из более чем сорока регионов разыграют 34 комплекта медалей.

Республику Коми представляют восемь членов региональной сборной из Сыктывкара и Воркуты. Это Елена Булохова, Мирослава Егорова, Анна Куликова, Никита Михайлин, Елизавета Пещерина, Арина Помысова, Мария Тулупова, Даниил Юферицин.

Победителем Кубка России станет команда, набравшая наибольшее количество очков всеми ее участниками в личных видах программы. Напомним, что на следующей неделе в Казани пройдет первенство Европы по плаванию, в котором примет участие сыктывкарец Николай Зуев.