Сборная Республики Коми по плаванию выступает в финале Кубка России

В соревнованиях принимают участие члены сборной команды страны, для которых это первенство станет заключительным стартом перед чемпионатом мира по водным видам спорта этого года, который пройдет 12 - 28 июля в Кванджу (Республика Корея).
В течение трех дней спортсмены из более чем сорока регионов разыграют 34 комплекта медалей.
Республику Коми представляют восемь членов региональной сборной из Сыктывкара и Воркуты. Это Елена Булохова, Мирослава Егорова, Анна Куликова, Никита Михайлин, Елизавета Пещерина, Арина Помысова, Мария Тулупова, Даниил Юферицин.
Победителем Кубка России станет команда, набравшая наибольшее количество очков всеми ее участниками в личных видах программы. Напомним, что на следующей неделе в Казани пройдет первенство Европы по плаванию, в котором примет участие сыктывкарец Николай Зуев.
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