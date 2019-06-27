Владимир Леонов: Казань примет I Игры стран СНГ в 2020 году - Советский спорт
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27 июня 2019 10:12Татарстан

Владимир Леонов: Казань примет I Игры стран СНГ в 2020 году

26 июня на заседании правительственной комиссии под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец было официально утверждено проведение первых в истории Игр стран Содружества Независимых Государств в России. Соревнования пройдут в 2020 году в Казани, сроки проведения – 20-27 августа.

«Впервые в истории существования стран СНГ пройдет подобного рода спортивное соревнование, которое объединит их все. С инициативой проведения соревнований выступило Министерство спорта РФ, было соответствующее поручение Президента страны Владимира Путина, после чего Министерством спорта РТ совместно с федеральным спортивным ведомством был подготовлен проект, который был утвержден накануне на правительственной комиссии.

Соревнования пройдут в олимпийский год, к тому же в рамках празднования 100-летия ТАССР. Уверен, что нам удастся собрать сильных спортсменов со всех стран СНГ в Казани.

Выбор, скажем прямо, был очевиден – Казань является спортивной столицей России, в нашем городе можно проводить соревнования на базе существующей инфраструктуры. Это и спортивные объекты, и Деревня Универсиады. Также планируем использовать МВЦ «Казань Экспо».

Сейчас начинаем планомерную подготовку к событию. После проведения в Казани он станет традиционным и будет проводится каждые 2 года в странах СНГ», - заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, комментируя утверждение Казани в качестве места проведения Игр.

Участниками Игр стран СНГ помимо хозяйки соревнований станут Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Кроме них оргкомитет может пригласить к участию и другие страны.

Ожидается, что Казань примет более 2 000 спортсменов и 600 официальных лиц.

Соревнования по 19 видам спорта пройдут на 11 объектах столицы Татарстана. Спортивную часть турнира примут Дворец водных видов спорта, Дворец единоборств «Ак Барс», Центр пляжных видов спорта, УСК «Мирас», Центр бокса и настольного тенниса, МВЦ «Казань Экспо», Дворец спорта и Центральный стадион.

Соревноваться спортсмены будут в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, каратэ, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол (3х3).

В рамках проведения турнира также ожидается деловая программа «Форум СНГ – территория спорта», а также обширная культурно-развлекательная программа.

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