Сахалинские горнолыжники взяли серебро и бронзу на соревнованиях «Приз Эльбруса» - Советский спорт
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27 июня 2019 11:52Сахалинская область

Сахалинские горнолыжники взяли серебро и бронзу на соревнованиях «Приз Эльбруса»

Сахалинцы Дмитрий Пышкин и Артём Кашинцев завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту «Приз Эльбруса» в Терсколе Кабардино-Балкарии.

Всего в летних соревнованиях участвуют более 250 спортсменов из 15 регионов страны, а также горнолыжники из Казахстана. Островитяне представили самую многочисленную команду – 32 человека (тренеры Е. Захорович, А. Пак и Е. Литвиновой).

Турнир стартовал 25 июня. За два дня на склонах самой высокой горной вершины России и Европы сахалинцы уже успели показать достойные результаты. В слаломе-гиганте мастер спорта Дмитрий Пышкин был в шаге от победы (1:38.87 минуты), но уступил по итогу двух заездов спортсмену из Красноярского края Алексею Овчинникову (1:38.85), взяв серебро. КМС Артём Кашинцев принёс Сахалинской области бронзу, преодолев два спуска за 1:39.48 минуты. Среди девушек в этой же дисциплине наши горнолыжницы Эллина Дьяченко и Виктория Фуглева вошли в 10-тку, заняв 9-е и 10-е места соответственно. В слаломе Виктория разместилась на шестой позиции.

Среди мужчин в слаломе сахалинец Владислав Осипов немного не дотянул до третьего места, пропустив вперёд всё того же Алексея Овчинникова.

Соревнования продлятся до 28 июня. Впереди выступления юношей и девушек, которые также поборются за медали престижного турнира.

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