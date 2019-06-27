Участники ралли «Шелковый путь» прибыли в Татарстан - Советский спорт
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27 июня 2019 12:16Татарстан

Участники ралли «Шелковый путь» прибыли в Татарстан

Первых гонщиков встречали сегодня на границе с Чувашской Республикой.

Утром 27 июня в Республику Татарстан прибыли первые участники международного ралли «Шелковый путь». На границе Зеленодольского района и Чувашской Республики гонщиков встречали заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров, представители исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района и любители спорта.

Гостям Татарстана продемонстрировали национальные танцы и угостили татарским лакомством – чак-чаком, пожелали хорошей дороги и успешной гонки.

Местом проведения основных мероприятий в рамках ралли в республике во второй раз подряд станет г.Бугульма. Сегодня здесь будет организован бивуак участников, пройдет культурная программа и парад участников по улицам города.

Начало культурной программы в Бугульме запланировано на 16:00, а продлится она до 20:00 на площади у Дома техники (ул.М.Джалиля, 31). Гостей спортивного праздника ожидает концерт, также для всех желающих будет работать специальная фотозона, где можно сфотографироваться с легендарными раллийными экипажами.

В 2019 году девятый выпуск международного ралли-марафона «Шелковый путь» пройдет по абсолютно новому маршруту, частью которого станет Монголия. Гонка начнется 6 июля в Иркутске и завершится 16 июля в Китае. Ежегодно в гонке принимает участие около 150 экипажей из 25 стран.

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