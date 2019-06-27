Казань примет Всероссийский турнир по футбольному фристайлу Freestyle Republic

Самые титулованные и искусные футбольные фристайлеры со всей России покажут казанской молодежи свои лучшие навыки и умения.
Александр Даренков, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ (член Общественного совета Министерства спорта РТ):
«С лидером сообщества футбольных фристайлеров Татарстана, основателем футбольной школы «Эластико» Булатом Хузиным и лидером Ивент-команды 4U Event Сергеем Громом мы начали проводить Freestyle Republic семь лет назад. Турнир стал не только хорошей доброй традицией и отличным соревнованием для спортсменов, но и ярким зрелищным событием для широкой публики. Увидев футбольный фристайл один раз, вы влюбляетесь в этот модный и захватывающий вид спорта навсегда. Это направление рождалось больше на улицах, чем в футбольных секциях, именно поэтому мы хотим познакомить молодёжь с футбольным фристайлом: несколько квадратных метров ровной поверхности в помещении или на улице, спортивная обувь, мяч – вот и все, что нужно для занятий. Никакой дорогостоящей униформы, никаких комфортабельных залов. Многие уже за год становятся виртуозами. Ждём всех в сквере «Дербышки» одноимённого посёлка в городе Казань в 15:00 27 июня на открытии нашего спортивного праздника филигранной техники владения мячом».
К участию допускаются все спортсмены, прошедшие регистрацию и мандатную комиссию, которая состоится за полчаса до начала на месте проведения турнира.
Вход для зрителей свободный.
Победители и призёры получат дипломы, кубки и денежные призы. Помимо турнира по футбольному фристайлу волонтеры Союза общественных деятелей РТ и Общественного объединения «Центр здоровья, спорта и культуры» (ЦЗСК) познакомят всех желающих с дворовой игрой «Квадрат» (также известной под названиями: «Четыре угла», «Квадраты», «Углы», «Король квадрата», «Стакан» и др.).
Мероприятие специально в честь Дня молодежи организовано Союзом общественных деятелей Республики Татарстан, Благотворительным фондом «Булыш» и Ивент-командой 4U Event при поддержке Министерства спорта РТ, компании «Ритэк» и ПАО «Лукойл».
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