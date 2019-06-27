Сборная РТ стала победителем отборочного этапа IX летней Спартакиады учащихся России - Советский спорт
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27 июня 2019 12:53Татарстан

Сборная РТ стала победителем отборочного этапа IX летней Спартакиады учащихся России

С 18 по 27 июня 2019 года на стадионе «имени 50-летия Октября» г.Салават проходил отборочный этап IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по футболу (юноши 2004 г.р.), участником которой является сборная команда Республики Татарстан.

Победу в турнире и право участвовать в финальном этапе, который пройдет с 25 июля по 2 августа в Саранске, завоевала сборная команда Республики Татарстан.

Календарь, результаты матчей

1 тур. 18 июня. Вторник

Республика Татарстан 4 - 1 Чувашская Република

2 тур. 19 июня. Среда

Республика Татарстан 0 - 0 Оренбургская область

3 тур. 20 июня. Четверг

Ульяновская область 0 - 4 Республика Татарстан

4 тур. 22 июня. Суббота

Удмуртская Республика 0 - 6 Республика Татарстан

5 тур. 23 июня. Воскресенье

Пензенская область 0 - 8 Республика Татарстан

Стыковые матчи. 25 июня. Вторник

12.20 Полуфинал Республика Татарстан 3 - 0 Республика Башкортостан

Стыковые матчи. 26 июня. Среда

14.00 Финал Республика Татарстан 3 - 0 Самарская область

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