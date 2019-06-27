Сборная РТ стала победителем отборочного этапа IX летней Спартакиады учащихся России

Победу в турнире и право участвовать в финальном этапе, который пройдет с 25 июля по 2 августа в Саранске, завоевала сборная команда Республики Татарстан.
Календарь, результаты матчей
1 тур. 18 июня. Вторник
Республика Татарстан 4 - 1 Чувашская Република
2 тур. 19 июня. Среда
Республика Татарстан 0 - 0 Оренбургская область
3 тур. 20 июня. Четверг
Ульяновская область 0 - 4 Республика Татарстан
4 тур. 22 июня. Суббота
Удмуртская Республика 0 - 6 Республика Татарстан
5 тур. 23 июня. Воскресенье
Пензенская область 0 - 8 Республика Татарстан
Стыковые матчи. 25 июня. Вторник
12.20 Полуфинал Республика Татарстан 3 - 0 Республика Башкортостан
Стыковые матчи. 26 июня. Среда
14.00 Финал Республика Татарстан 3 - 0 Самарская область
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