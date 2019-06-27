Гостей Олимпийского дня в Красноярске ждут зрелищные бои ММА и шоу «Силовой экстрим»

Красноярцев ждут зрелищные бои по смешанным боевым искусствам, шоу «Силовой экстрим», встреча с талисманами красноярских клубов, розыгрыши призов, конкурсы и многое другое.

Праздник пройдет в рамках юбилейного 10-ого пикника «Зеленый» от медиагруппы «Прима». Торжественное открытие спортивного праздника состоится 29 июня в 12.30.

В субботу на сцене выступят с показательными выступлениями спортсмены-силовики по пауэрлифтингу. Среди участников не только богатыри, но и девушки, и даже женщина 75 лет. Этим же вечером пройдет шоу «Силовой экстрим». Именитые экстремалы покажут зрелищные силовые номера: поднятие автомобиля, бетонных и железных тяжестей! Один из выступающих – победитель Кубка Сибири по силовому экстриму Иннокентий Веселов. В этот же день в ринге пройдет турнир по тайскому боксу. Профессиональные спортсмены Красноярска будут противостоять кемеровским и томским боксерам. Один из пяти боев будет за титул чемпиона Красноярского края между Ильей Райш и Никитой Беловым.

В воскресенье в настоящем октагоне пройдут зрелищные бои по смешанным боевым искусствам (MMA)! На уличной площадке пройдет 11 боев с участием спортсменов Красноярского края и Хакасии в различных весовых категориях. В финале вечера состоится бой-реванш именитых бойцов, которые уже встречались в этом сезоне – Урфат Мустафаев и Иван Савчик. Также в воскресенье в рамках Олимпийского дня состоится встреча футбольного клуба «Енисей» с болельщиками.

Впервые в Красноярске на одной площадке будут представлены все 42 вида спорта летних Олимпийских игр. Гости праздника смогут попробовать свои силы на настоящей стене для скалолазания, узнать, что такое сухое плавание, постоять на доске для серфинга, поиграть в гольф, покрутить булавы художественных гимнасток и многое другое. Также можно будет увидеть уменьшенные копии спорткомплексов, где проходили соревнования Зимней универсиады-2019, и узнать, какая жизнь сейчас проходит на объектах, записаться на секции и задать любые вопросы по посещению ледовых дворцов, бассейна и т.д.

Всех посетителей праздника будут встречать талисманы любимых красноярских клубов – Сёма и Сокоша от ХК «Сокол», Лев Енисеевич от ХК «Енисей», Еня от БК «Енисей», Лев Елисей от ФК «Енисей» и многие другие. Всего в параде участвуют 12 маскотов. Также спортивных фанатов ждут на локации «Фан-зона». Всем желающим будет нанесен грим болельщика, а девушки из чирлидинга научат своим фирменным танцам и кричалкам!

В течение двух дней на празднике будет работать олимпийский кинотеатр, где будут демонстрироваться документальные фильмы на спортивную тематику, а также интервью с олимпийцами. Кроме того, в отдельном шатре развернется дискуссионная площадка с известными спортсменами. Так, в дискуссиях примут участие олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Шумаков, серебряные призеры Олимпийских игр по санному спорту Владислав Антонов и Александр Денисьев, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алена Сидько, а также участники Олимпиад разных лет бобслеист Роман Орешников, легкоатлетка Ирина Тюхай, пловцы Алексей Ковригин и Владислав Аминов, сноубордистка Светлана Болдыкова, лыжник Николай Большаков.

На всех локациях праздника зрители смогут сделать уникальные фото в октагоне, с любыми спортивными снарядами и олимпийскими чемпионами! «Не запостил, значит не был!» – на эту тему на следующий день будет проведен розыгрыш призов среди тех, кто сфотографируется на 10-ти тематических площадках и выложит в свой аккаунт фото с хэштегом #КрасноярскМинск2019. А первые 100 человек, кто придет на праздник 29 июня с 12.00 до 12.30, получат сувениры.