Девушка с веслом. Краснодарская каноистка завоевала «бронзу» Европейских игр

Всего на турнире разыграют 200 комплектов наград. Участие в соревнованиях принимают более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые соревнуются в 15 видах спорта.

В состав российской сборной на Игры вошли 15 представителей Краснодарского края – это борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Александр Головин и Сергей Семёнов, боксёры Бахтовар Назиров и Муслим Гаджимагомедов, легкоатлеты Дмитрий Лопин и Полина Миллер, каноистка Олеся Ромасенко, батутистки Яна Павлова и Ирина Кундиус, самбистка Татьяна Казенюк, стендовик Александр Землин и спортивные акробатки Ксения Загоскина, Анастасия Паршина и Дарья Чебуланка.

Первой из представительниц Кубани успешно выступила самбистка Татьяна Казенюк. В своём весе - до 56 килограммов, она дошла до финала, где ей противостояла белорусская спортсменка Анастасия Архипова. Встреча завершилась в пользу самбистки из Армавира. Итог - заслуженное «золото».

Вслед за Казенюк призёрами стали батутистки Яна Павлова и Ирина Кундиус. В синхронных прыжках они завоевали бронзовые награды, пропустив вперёд белорусских и украинских спортсменок.

Очередная награда в копилку Кубани также бронзового оттенка. Краснодарская каноистка Олеся Ромасенко в дуэте с питерской спортсменкой Ксенией Курач пришла третьей к финишу в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. «Золото» в этом виде программы выиграли представительницы Венгрии, «серебро» у белорусских спортсменок.

II Европейские игры

Самбо, женщины до 56 кг

1 место - Татьяна Казенюк (Россия, Армавир)

2 место - Анастасия Архипова (Беларусь)

3 место - Лор Фурнье (Франция)

3 место - Даниэла Поройняну (Румыния)

Прыжки на батуте, синхронные прыжки

1 место - Беларусь

2 место - Украина

3 место – Россия (Яна Павлова (Краснодар)/Ирина Кундиус (Ейск)

Гребля на каноэ

1 место – Венгрия

2 место – Беларусь

3 место – Россия (Олеся Ромасенко (Краснодар)/Ксения Курач (Санкт-Петербург)