Тяжелоатлеты Коми собирают медали чемпионата России - Советский спорт
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27 июня 2019 13:14Республика Коми

Тяжелоатлеты Коми собирают медали чемпионата России

В Новосибирске проходит чемпионат России по тяжелой атлетике – один из ключевых этапов подготовки к формированию национальной команды для участия в чемпионате мира 2019 года.

Спортсмены выступают в двух упражнениях — рывок и толчок в двадцати весовых категориях.

Всего на соревнованиях выступают около 250 тяжелоатлетов из пятидесяти регионов. От Республики Коми на чемпионат отправились четыре человека. Екатерина Лаптева, выступающая в категории до 55 кг, по итогам двух упражнений заняла пятое общее место. Также на пятом месте оказался и Олег Лаптев в весовой категории 61 кг, но в рывках ему удалось стать третьим и получить бронзовую медаль в этом упражнении.

Среди спортсменов до 67 килограмм сразу три медали завоевал Станислав Лаптев. Он занял третье место в толчках, второе в рывках и в общем зачете стал серебряным призером чемпионата.

«Этот результат для нас приятный, но совсем не удивительный. Мы ехали на чемпионат, уверенные в своих силах. Эти медали – закономерный результат работы спортсменов, тренеров и федерации тяжелой атлетики», - рассказал пресс-службе минспорта Коми тренер региональной сборной Евгений Костин.

На этом для нас чемпионат не завершается. 29 июня в весовой категории «до 96 кг» выступит Альберт Измайлов.

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