Молодежную премию Губернатора вручили шести омичам - Советский спорт
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27 июня 2019 14:35Омская область

Молодежную премию Губернатора вручили шести омичам

Общественники и специалисты сферы молодежной политики получили по 50 тысяч рублей.

Сегодня в Органном зале Омской филармонии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи. Событие объединило специалистов сферы молодежной политики, волонтеров, общественников и творческую молодежь. В этот день заслуженные награды получили омичи, чья деятельность помогает нашему региону развиваться.

– Мы благодарим людей, которые внесли свой вклад в развитие молодежной политики в нашем регионе. Необходимо говорить об их заслугах. Эти люди ведут по-настоящему интересную работу, привлекают ребят к участию в молодежных движениях, таких как добровольчество или студенческие отряды. Я рад, что мы работаем вместе! – отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Заслуги специалистов, работающих в сфере молодежной политики, и общественников отметил и зампред Правительства Омской области Владимир Куприянов. В своей приветственной речи он поздравил омичей с праздником и пожелал им успеха в работе. От лица главы региона Владимир Куприянов вручил заслуженные награды лауреатам молодежной премии Губернатора. Ее обладателями стали заместитель председателя совета Омской региональной детско-юношеской общественной организации охраны окружающей среды «Экологический Центр» Наталья Князева, преподаватель-организатор ОБЖ Краснознаменской школы Николай Лузин, руководитель волонтерского отряда Омского колледжа профессиональных технологий Анастасия Минасян, заместитель председателя совета Омского регионального отделения Российского союза спасателей Руслан Сезонов, инженер штаба Омского областного студенческого отряда Евгения Семиренко, директор Центра по работе с детьми и молодежью Нововоршавского района Омской области Наталья Чепурко.

– Я шла к этой премии не один год. Общественной деятельностью я занимаюсь около 10-ти лет, но именно 2018 год стал для меня переломным, – рассказывает лауреат премии Губернатора Евгения Семиренко. – Я открыла для себя новое направление – школьные трудовые отряды. Последние 1,5 года мы вместе создаем интересные проекты и формируем молодежную политику. Для меня награда, которую я сегодня получила, многое значит. Это большой успех! Я продолжу делать свою работу. Моя цель направить ребят, с которыми я занимаюсь. Хочу, чтобы их заслуги в будущем тоже были оценены по достоинству!

Напомним, что молодежная премия Губернатора присуждается за активное участие в процессе реализации государственной молодежной политики в Омской области и за высокое профессиональное мастерство. К слову, с 2018 года указом главы региона Александра Буркова ее размер был увеличен до 50 025 рублей.

На торжественном мероприятии свои награды получили также руководители и специалисты центров по работе с молодежью и учебных заведений, волонтеры, студотрядовцы. Почетные грамоты Правительства Омской области и Губернатора региона, благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи и Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области им вручили заместитель председателя Законодательного собрания Омской области Александр Артёмов и министр регионального Минспорта Дмитрий Крикорьянц.

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