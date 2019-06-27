Третий день чемпионата – первое золото Новосибирской области!

Сегодня, 27 июня, в первом же весе, а именно в категории до 67 кг новосибирский атлет Максим Коноплёв стал абсолютным чемпионом России, выиграв и рывок, и толчок, и двоеборье!
Первый свой выход на рандеву со штангой Максим совершил, когда уже все его соперники исчерпали свои три попытки. К его заявленным 130 кг смог приблизиться лишь Станислав Лаптев из Ульяновска, одолевший 126 кг. В итоге заочного противостояния новосибирец уже после первого вида оторвался от своего ближайшего преследователя на 9 кг. Второй наш тяжелоатлет Александр Чиновников с поднятыми 115 кг расположился в середине предварительной таблицы.
Во втором виде двоеборья шансов у соперников Коноплёва было ещё меньше. Его первоначальные 151 в первом подходе сразу расставили всё по своим местам – к тому времени, когда Максим выходил только к своей первой попытке в толчке, все остальные уже приступили к упаковке своей амуниции. Лучшим из остальных в толчке оказался Тимур Орликов из Ростова с результатом 147 кг.
В финале вышел этакий бенефис одного атлета. Им, как вы догадываетесь, стал новосибирец. После 151 кг, Максим толкнул 158 кг и 161 кг! По сумме двоеборья отрыв от серебряного призёра составил 25 кг! А Чиновников завершил борьбу на пятом месте с результатом 257 кг (115+142).
1 место – Максим Коноплёв (Новосибирская область) – 296 (135+151)
2 место – Станислав Лаптев (Ульяновская область) – 271 (126+145)
3 место – Денис Исаков (Кемеровская область) – 264 (121+143)
…5 место – Александр Чиновников (Новосибирская область) – 257 (115+142)
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