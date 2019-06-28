Юлия Зыкова – победительница II Европейских игр - Советский спорт
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28 июня 2019 13:36Красноярский край

Юлия Зыкова – победительница II Европейских игр

На II Европейских играх, проходящих в Белоруссии в Минске, завершились соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров из трех положений (колено, лежа, стоя) среди женщин.

Золотую медаль в данном упражнении завоевала спортсменка краевой Академии биатлона Юлия Зыкова.

Финальную часть соревнований Юля провела очень уверенно и уже к третьей стадии, стрельбе из положения стоя, вышла в лидеры. Соперницы сильно нервничали и ошибались, но Зыкова справилась с эмоциями и сделала себе недосягаемый отрыв – 5,7 балла. В сумме красноярская спортсменка набрала 459,6 балла.

Серебряную медаль завоевала Никола Мазурова из Чехии (453,9 балла), бронзовую медаль в копилку сборной России принесла Полина Хорошева, 444 балла.

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