Юлия Зыкова – победительница II Европейских игр

Золотую медаль в данном упражнении завоевала спортсменка краевой Академии биатлона Юлия Зыкова.
Финальную часть соревнований Юля провела очень уверенно и уже к третьей стадии, стрельбе из положения стоя, вышла в лидеры. Соперницы сильно нервничали и ошибались, но Зыкова справилась с эмоциями и сделала себе недосягаемый отрыв – 5,7 балла. В сумме красноярская спортсменка набрала 459,6 балла.
Серебряную медаль завоевала Никола Мазурова из Чехии (453,9 балла), бронзовую медаль в копилку сборной России принесла Полина Хорошева, 444 балла.
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