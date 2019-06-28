Красноярцы выиграли золото и установили рекорды на ЧЕ по подводному спорту - Советский спорт
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28 июня 2019 13:40Красноярский край

Красноярцы выиграли золото и установили рекорды на ЧЕ по подводному спорту

В Турции в Стамбуле состоялся чемпионат Европы по подводному спорту (апноэ).

Красноярские спортсмены Михаил Дроздов и Михаил Брянцев выиграли золото соревнований и установили рекорды.

Апноэ – дисциплина подводного спорта, цель которой заключается в преодолении дистанций на задержке дыхания.

Спортсмен Красноярского края Михаил Дроздов планировал обновить свой рекорд в плавании на 400 метров в дисциплине «апноэ» на этом чемпионате Европы. Предыдущее мировое достижение, принадлежащее Дроздову, – 3.43,6. Дисциплина 400 метров была заключительной на соревнованиях. Перед тем, как Михаилу выпало выступать, его рекорд был побит дважды. Причем товарищами по сборной России. Вначале Евгений Сауров показал результат 3.38,23, а затем Денис Аршанов – 3.33,12! Михаил признался: «На тот момент это казалось невероятным. Я даже тренеру сказал, что такое не потяну». Но глаза боятся, а руки-ноги делают. Результат Дроздова – 3.25,72!

Но еще нужно было поволноваться до конца соревнований. После Михаила плыл немецкий спортсмен Макс Пошарт, обладатель мирового рекорда на дистанции 800 метров. Позже он признался, что результат Михаила сломал его психологически. В итоге Пошарт даже на пьедестал не попал, стал четвертым.

Еще одно красноярское золото на чемпионате Европы завоевал Михаил Брянцев, впервые выступавший на соревнованиях такого уровня. Михаил спокойно обошел своих куда более опытных соперников из Италии и Хорватии, показал лучший результат соревнований в дисциплине DYN BF (ныряние в длину в ластах) и установил новый национальный рекорд. Михаил нырнул на 241,39 метра. Итальянец Мауро Генерали отстал более, чем на два метра.

Еще две медали представители Красноярского края завоевали в женской части программы. Анастасия Жаткина стала второй в той же дисциплине, в которой блеснул Михаил Дроздов, а Вера Яровицкая завоевала бронзу на дистанции 100 метров скоростным апноэ.

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