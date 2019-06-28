Игорь Глазков – чемпион Европы по смешанному боевому единоборству ММА

В течение пяти дней более 300 бойцов из 35 стран боролись за медали. В этом году соревнования впервые прошли под эгидой объединенной федерации IMMAF/ WMMAA.
В весовой категории до 93 кг победил представитель Красноярского края Игорь Глазков, который в финальном поединке одолел Кирилла Андреева из Финляндии. Бронзовые медали увезли домой Андреас Кнутссон из Швеции и Бегай Паулин из Франции.
По итогам состязаний россияне заняли первое общекомандное место в медальном зачете, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Второй стала сборная Бахрейна (5 золотых и 1 медали), на третьем месте расположилась команда Украины (2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды).
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