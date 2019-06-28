В Омске впервые пройдет Кубок России по боулингу

С 1 по 6 июля в «Империи боулинга» (ТВЦ «Континент», ул. 70 лет Октября, 25/2) пройдет Кубок России по боулингу – второй по рангу турнир в стране после чемпионата России.

В Омске соревнования такого уровня состоятся впервые, они соберут лучших спортсменов Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Нижегородской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. В турнире примут участие более 150-ти спортсменов, многие из которых уже представляли нашу страну на международных соревнованиях, становились победителями и призерами чемпионатов и Кубков России. Сред них мастер спорта международного класса, призер Кубка мира-2017 Алексей Паршуков (Краснодарский край), мастер спорта, победительница первенства Европы-2019 Виктория Каширская (Омская область), мастер спорта, победительница первенства Европы-2017 Мария Кошель (Москва).

Начало соревнований – 1 июля в 13:00, 2-3 июля – в 8:30, 4 июля – в 9:30, 5 июля – в 8:30, 6 июля – в 9:00.

Участники поборются за призовые места в личном (мужчины/женщины), парном (мужчины/женщины) и смешанном зачетах (мужчины-женщины), а также в тройках и командных соревнованиях по 5 человек.

Параллельно с престижным турниром пройдут два коммерческих старта: сеньор-тур «Кубок ветеранов боулинга» и «Кубок Прииртышья».

Добавим, что омские соревнования посетит немало почетных гостей, среди которых президент федерации боулинга России, член президиума Европейской федерации боулинга, член исполкома комитета по национальным и неолимпийским видам спорта России Сергей Лисицын (Москва), вице-президент федерации боулинга России Жанна Джуржа (Москва), а также президент федерации боулинга Тюменской области Вадим Коряков и президент федерации боулинга Хабаровского края Дмитрий Полонский.