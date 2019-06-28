Сергей Ахапов: В следующем году ждем с золотом! - Советский спорт
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28 июня 2019 13:56Новосибирская область

Сергей Ахапов: В следующем году ждем с золотом!

Не все, кто стал причастен к этому успеху смогли попасть на встречу. Но основной костяк команды, которую возглавлял Валентин Смышляев, с радостью откликнулся на приглашение.

Сегодня, 28 июня, министр физической культуры и спорта Новосибирской области принял в своём кабинете членов сборной Новосибирской области среди ветеранов по хоккею с мячом, которые в феврале выиграли бронзовые медали первенства страны, проходившего в Горно-Алтайске.

На приём к министру пришли Юрий Глушак (капитан сборной), Александр Капустин, Сергей Осипов, Андрей Блинов, Игорь Войтович, Константин Маханько, Дмитрий Морев, Игорь Казарин, Сергей Рогулёв, Олег Агеев, Игорь Федосеев и Александр Майорин.

– Это очень здорово, что вы все не прекращаете играть в хоккей на самом высоком уровне, – сказал Сергей Ахапов. – Русский хоккей – по-настоящему наш вид спорта. С такими победными традициями, которые вы как раз и закладывали, наша новосибирская школа многого уже достигла и ещё достигнет. Уверен, что и главная наша команды вернёт себе место на пьедестале почёта российской суперлиги. И от вас будем ждать в следующем году золотых медалей! А мы постараемся вам в этом помочь.

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