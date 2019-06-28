Светлана Романова завоевала золото Спартакиады учащихся по боксу

С 22 по 27 июня в г. Раменское Московской области прошел финал Спартакиады учащихся России по боксу. Республику Татарстан представляла Светлана Романова (клуб бокса ГЕРАКЛ г.Альметьевск), подопечная тренеров Марселя и Геворга Агазарян.

Светлана провела три упорных поединка и одержала три уверенные победы. В финале она единогласным решением одолела первого номера России, представителя Краснодарского края, и заняла 1 место в весовой категории 51 кг на этом престижном, всероссийском первенстве.

Спортсменка также выполнила разряд Мастера спорта РФ.