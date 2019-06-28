Бугульма приняла парад участников международного ралли «Шелковый путь» - Советский спорт
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28 июня 2019 14:00Татарстан

Бугульма приняла парад участников международного ралли «Шелковый путь»

В мероприятии приняли участие порядка 80 единиц техники.

До старта международного ралли «Шелковый путь-2019» остались считанные дни и участники уже на пути в Восточную Сибирь. Спортивные автомобили и машины технического сопровождения преодолеют полстраны, чтобы стартовать 6 июля в Иркутске. Спортивный караван под конвоем организаторов прошел через Республику Татарстан и остановился в Бугульме, которая уже во второй раз подряд становится местом проведения мероприятий ралли «Шелковый путь».

Парад участников ралли состоялся на площади Дома техники. Перед началом для зрителей было организовано дрифт-шоу на мотоциклах и квадроциклах.

В самом же параде приняли участие порядка 80 единиц техники. Команду «КАМАЗ-мастер» представили 3 гоночных автомобиля – экипажи Андрея Каргинова, Антона Шибалова и Айрата Мардеева.

Помимо встречи участников ралли бугульминцы встретили и флаг WorldSkills, ради которого была организована торжественная церемония его чествования. Первым поздравил присутствующих со знаменательным событием мэр Бугульмы Линар Закиров: «Старт эстафеты передачи флага по регионам был дал 24 мая, а уже в августе в Казани пройдёт мировой чемпионат по профессиональному мастерству, который соберет 1600 молодых профессионалов из 60 стран».

С приветственным словом также выступил заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров, который выразил слова благодарности Бугульме за проведение мероприятия. Замминистра отметил, что рад большому количеству зрителей, которые пришли несмотря на плохую погоду, после чего пожелал татарстанской команде удачи на «Шелковом пути».

Закончилось мероприятие общением пилотов и гостей, которые собрались на площади, где можно было также сфотографироваться с легендарными раллийными экипажами.

Ралли возьмет старт в Иркутске 6 июля. Путь по десяти разнообразным и техничным спецучасткам, протянувшимся по России, пересекающим Монголию с севера на юг, завершится в океане дюн знаменитой пустыни Гоби. Финиш состоится 16 июля в китайском городе Дуньхуан.

Это будет путешествие длиной в 5 000 километров, из которых более 2 700 км – спецучастки, проложенные по территориям трех стран. Из Восточно-Сибирской тайги к бесконечным монгольским степям и кафедральным дюнам пустыни Гоби – «Шелковый путь-2019» запомнится не только как самый сложный ралли-рейд года, но и как неповторимое приключение.

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