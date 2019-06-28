В Казани стартует Всемирный Гран-при по пляжному теннису - Советский спорт
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28 июня 2019 14:01Татарстан

В Казани стартует Всемирный Гран-при по пляжному теннису

В турнире примут участие представители 15 стран.

В период с 28 по 30 июня в столице Татарстана стартует ставший уже традиционным Всемирный Гран-при Казани по пляжному теннису (Kazan World Grand Prix). По значимости данный турнир уступает только чемпионату мира, а его участниками станут игроки топ-уровня мирового рейтинга.

На песчаных кортах Академии тенниса ведущие пляжные игроки – Никита Бурмакин, Томассо Джиованнини, София Чимати, Фламиния Даина и другие – поборются за титул чемпиона и разыграют призовой фонд в $50 000. Всего в турнире примут участие представители 15 стран. Среди них Бразилия, Италия, Германия, Франция, Россия и т.д.

Расписание

28-29 июня

С 9:00 – основной турнир в парном разряде среди мужчин и женщин, основной турнир среди юниоров до 17 лет.

30 июня

С 10:00 – финальные игры, а также выступление группы «Интонация», работа различных развлекательных зон. Первым гостям бесплатное мороженое. Также для всех желающих 30 июня пройдет мастер класс по пляжному теннису.

Расписание матчей, сетки турнира и списки игроков будут доступны на официальном сайте.

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