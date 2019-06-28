В Казани впервые пройдет шоссейная велогонка Tour de Tatarstan Kazan-2019

Участие в гонке примут не только жители Республики Татарстан, но и профессиональные спортсмены с разных регионов России и других стран мира. На данный момент по официальным данным на гонку подали заявки участники из 4 стран и 26 регионов, среди которых преобладают Республика Татарстан, Свердловская, Московская, Самарская и Ульяновская области.

В рамках мероприятия при спонсорской поддержке Тинькофф Банка пройдет Казанский Велопарад. Тинькофф Банк второй год подряд поддерживает велопарады в регионах, в этом году при поддержке бренда велопарады проходят в 37 городах России. Основная цель, которую ставит перед собой Банк при участии в такого рода событиях — популяризация и поддержка велосипедного движения в России. По традиции, Банк подготовил подарки для участников велопарада.

Также в рамках велогонки пройдут первые любительские массовые соревнования на лыжероллерах в Татарстане на кубок компании «5 КОЛЕСО». Дистанция заезда составит 25 километров по улице Сибгата Хакима.

Ознакомиться с правилами участия, проектом трассы и положением соревнования можно на официальном сайте https://timerman.org/ и в социальных сетях серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Расписание

08:00 — Старт на дистанции 50 км и 100 км.

09:45-10:00 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 50 км.

11:20-11:30 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на 100 км.

13:00-13:10 — Награждение победителей и призеров в возрастных категориях на 100 км.

13:10 — Старт детского заезда «Беговел»

Лыжероллеры

13:30 — Старт заезда лыжероллеров на дистанцию 25 км.

14:45 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве в заезде лыжероллеров.

Казанский Велопарад Тинькофф (маршрут «Казань Арена» – «Чаша»)

15:10 — Открытие стартового накопителя для участников Велопарада.

15:30 — Старт Велопарада

16:00 — Закрытие финиша Велопарада (Загс «Чаша»).