В Челнах пройдут Всероссийские соревнования по автокроссу

29 и 30 июня в Набережных Челнах на автодроме «Вираж» (Производственный проезд, 39) пройдут Всероссийские соревнования по автокроссу – 6-й этап первенства России, а также первенство России по кроссу на Кубок команды КАМАЗ-мастер. В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов со всей страны.
В программе мероприятий:
– Внедорожные соревнования по автокроссу в пяти классах в возрастной категории от 6 до 15 лет;
– Интерактивные мероприятия для гостей и зрителей со специальными призами от команды КАМАЗ-мастер;
– Показательные выступления на внедорожной технике команды КАМАЗ-мастер;
– Встреча, общение с пилотами команды КАМАЗ-мастер.
Начало мероприятия 29 и 30 июня в 10:00.
Вход свободный.
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