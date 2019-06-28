В Челнах пройдут Всероссийские соревнования по автокроссу

29 и 30 июня в Набережных Челнах на автодроме «Вираж» (Производственный проезд, 39) пройдут Всероссийские соревнования по автокроссу – 6-й этап первенства России, а также первенство России по кроссу на Кубок команды КАМАЗ-мастер. В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов со всей страны.

В программе мероприятий:

– Внедорожные соревнования по автокроссу в пяти классах в возрастной категории от 6 до 15 лет;

– Интерактивные мероприятия для гостей и зрителей со специальными призами от команды КАМАЗ-мастер;

– Показательные выступления на внедорожной технике команды КАМАЗ-мастер;

– Встреча, общение с пилотами команды КАМАЗ-мастер.

Начало мероприятия 29 и 30 июня в 10:00.

Вход свободный.