В Казани прошел традиционный турнир Freestyle Republic - Советский спорт
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28 июня 2019 14:07Татарстан

В Казани прошел традиционный турнир Freestyle Republic

Более 40 самых титулованных спортсменов из городов России и стран СНГ боролись за звание лучшего футбольного фристайлера.

27 июня в Казани в седьмой раз прошел традиционный турнир Freestyle Republic. Более 40 самых титулованных спортсменов из городов России и стран СНГ боролись за звание лучшего футбольного фристайлера.

Торжественно открыли мероприятие почетные гости турнира председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков и учредитель Республиканского Благотворительного Фонда «Булыш» Артур Сабирьянов.

Судили соревнования чемпионы мира и титулованные футбольные фристайлеры, среди которых основатель Футбольной школы «Эластико» Булат Хузин и футбольный фристайлер Игорь Олейник.

«Футбольный фристайл очень модный и зрелищный спорт. Участники выполняют различные приёмы и трюки с футбольным мячом, превращая соревнования в настоящее шоу. Мяч набивают практически всеми частями тела, строя комбинации различных техник и приёмов. Спортсмены демонстрируют филигранную технику владения мячом из любого положения: стоя, лёжа, сидя, полулёжа и так далее. Фантазии нет предела.

Уровень участников и их мастерства неизменно растёт. А в этот раз мы прямо перед началом мероприятия официально поменяли статус турнира Freestyle Republic с Всероссийского на международный. К нам приехали лучшие представители данного направления из Украины, Казахстана и Белоруссии. В финал как раз и прошёл чемпион Белоруссии по футбольному фристайлу Влад Костюченко. Ему противостоял неоднократный российский чемпион Тимур Алексеев. В тяжелой конкурентной борьбе победу одержал Костюченко», - сообщил Александр Даренков.

В свою очередь Артур Сабирьянов отметил:

«Мы постарались не только подарить праздник жителям и гостям Казани в честь Дня молодёжи, но провести столь масштабное и грандиозное красочное событие в отдаленном, но очень хорошем районе города – посёлке Дербышки. И мы не ошиблись, здесь очень благодарный зритель. Теперь мы хотим, чтобы молодёжь активно преуспела и в этом интереснейшем виде спортивного состязания, ведь для занятий футбольным фристайлом нужна лишь спортивная обувь, мяч, немного пространства с ровной поверхностью и желание».

Мероприятие прошло при поддержке Министерства спорта РТ, Администрации Советского района г. Казани, компании «Ритэк» и ПАО «Лукойл».

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