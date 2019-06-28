Татарстанцы завоевали 5 наград первенства России по стендовой стрельбе в ските

В Липецке завершается первенство России по стендовой стрельбе. В предпоследний день соревнований татарстанские стрелки завоевали 5 наград в ските.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась юниорская сборная Татарстана. Илья Кушагин, Камиль Мингараев и Артем Глотов сделали в общей сложности 332 точных выстрела из 375 возможных, на 7 опередив своих земляков Дениса Тетерю, Салавата Садыкова и Тимура Шакирова, которые завоевали серебряные медали.

Свое второе «серебро» Салават Садыков выиграл в личном турнире, опередив Камиля Мингараева, финишировавшего с «бронзой». Еще одно «серебро» в копилку Татарстана положила Анна Беляева, поднявшись на 2 место в личном турнире среди девушек, 104 + 41.

Сборная Татарстана идет на первом общекомандном месте, значительно опережая конкурентов. В активе татарстанцев 13 медалей, в том числе 4 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых.