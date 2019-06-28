Татарстанские тхэквондисты завоевали 3 медали во второй день ЧЕ в Казани

В Казани на площадке Дворца единоборств «Ак Барс» проходят чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ. В турнирах принимают участие более 400 спортсменов из 26 стран.
В составе сборной России выступают 14 представителей Татарстана. По итогам второго соревновательного дня в активе татарстанцев 3 медали.
Адель Халилов завоевал «серебро» первенства Европы среди юниоров 15-17 лет в весовой категории 58 кг, а Карим Хайруллин стал бронзовым призером в весовой категории 64 кг (дисциплина «стоп-балл»). Кроме того, Адель и Карим в составе сборной России поднялись на третью ступень пьедестала в дисциплине «хьенг-командные соревнования».
Напомним, в общей сложности в столице Татарстана будет разыгран 321 комплект наград. Соревнования завершатся 29 июня.
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