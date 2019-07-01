По бездорожью к пьедесталу

На этот раз участниками стартов на внедорожниках стали 20 экипажей, которые разыграли медали в четырех классах. Правда, в этот раз организаторы приняли решение объединить классы «ТР-0» и «ТР-С». В итоге победителями в нем стали Алексей Марин, Светлана Марина и Петр Горин на ВАЗ-2121, которые повторили успех первого этапа.

С трассой в классе «ТР-1» лучше всех удалось справиться Александру Зорику и Александру Репину на Suzuki. В классе «ТР-3» лучшими стали Александр Нагорный, Алексей Мехов и Игорь Чиркин на УАЗ-469.