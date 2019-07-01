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01 июля 2019 10:07Омская область

По бездорожью к пьедесталу

В Калачинском районе определили победителей второго этапа чемпионата Омской области по трофи-рейдам.

На этот раз участниками стартов на внедорожниках стали 20 экипажей, которые разыграли медали в четырех классах. Правда, в этот раз организаторы приняли решение объединить классы «ТР-0» и «ТР-С». В итоге победителями в нем стали Алексей Марин, Светлана Марина и Петр Горин на ВАЗ-2121, которые повторили успех первого этапа.

С трассой в классе «ТР-1» лучше всех удалось справиться Александру Зорику и Александру Репину на Suzuki. В классе «ТР-3» лучшими стали Александр Нагорный, Алексей Мехов и Игорь Чиркин на УАЗ-469.

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