Золото и бронза домашнего чемпионата России - Советский спорт
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01 июля 2019 10:10Новосибирская область

Золото и бронза домашнего чемпионата России

В Новосибирске завершился XXVIII чемпионат России по тяжёлой атлетике. Состязания сильнейших людей страны проходили во дворце спорта НГТУ с 25 по 30 июня.

Три бронзовые медали (рывок, толчок, двоеборье) Новосибирской области принесла Татьяна Алеева (в/к до 59 кг), а три золотых – Максим Коноплёв в весовой категории до 67 кг.

24-летний штангист победил с солидным запасом в четверть центнера, подняв в сумме 296 кг. Максим Коноплев – серебряный призёр молодёжного первенства Европы. На родной земле ему не было равных и в рывке (135 кг), и в толчке (161 кг). Для него это первый титул чемпиона России на взрослом уровне.

– Эмоции – превосходные! – Признался Максим Коноплёв корреспонденту издания «ЧС-Инфо» Андрею Верещагину. – Получилось всё, что планировали. Правда, смазал второй подход в рывке из-за тактической ошибки. В остальном выступил отлично. С тренером планировали 300 кг «собрать». Получилось чуть меньше. Но борьбы как таковой не было. Шёл сам за собой. В другой ситуации можно было и больше прибавлять. Было важно выиграть оба упражнения – за нами смотрел главный тренер сборной России Олег Писаревский. Надо было везде золото брать. Трибуны поддерживали, давали заряд бодрости. Слышал аплодисменты в свой адрес. Дом есть дом. Новосибирск – мой родной город. Организация чемпионата – просто супер. Надо прибавлять к сегодняшнему результату и идти дальше – к чемпионату миру и, конечно же, Олимпиаде.

В активе тяжелоатлетов Новосибирской области есть ещё одна медаль. В рывке в весовой категории до 81 кг Тимур Долбышев поднял 146 кг и завоевал малую бронзу.

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