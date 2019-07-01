Юлия Зыкова – лучший спортсмен мая - Советский спорт
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01 июля 2019 10:11Красноярский край

Юлия Зыкова – лучший спортсмен мая

Подведены итоги конкурса «Лучший спортсмен мая».

В течение июня за номинантов голосовали посетители портала www.kraysport.ru и эксперты спортивной отрасли. Победу в краевом конкурсе одержала победительница этапа Кубка мира по пулевой стрельбе Юлия Зыкова.

За звание «Лучший спортсмен месяца» боролись спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на международных и российских соревнованиях в мае: Юлия Зыкова (подводный спорт), Марина Букреева (дзюдо) и Александр Меньков (легкая атлетика).

В голосовании на спортивном портале kraysport.ru первое место заняла победительница этапа Кубка мира по пулевой стрельбе Юлия Зыкова. Она набрала 61,8 % голосов. На втором месте победитель Кубка России по легкой атлетике Александр Меньков – 26,9 %. Третье место заняла победительница этапа Кубка Европы по дзюдо среди женщин в весовой категории до 78 кг Марина Букреева, за которую проголосовали 11,3 %. Таким образом, Юлия Зыкова, набравшая наибольшее количество голосов, получила 10 баллов, Александр Меньков – 7 баллов, Марина Букреева – 5 баллов.

В роли экспертов в этом месяце выступили: регбистка «Красного Яра» Снежанна Кулькова, главный специалист промо-отдела «Красспорта» Дмитрий Костюнин, чемпион мира по водно-моторному спорту Роман Орлов, чемпионка Европы по прыжкам на батуте Софья Богданова, победительница летних Сурдлимпийских игр по тхэквондо Марина Дроздова. 12 баллов эксперты отдали легкоатлету Александру Менькову, 11 баллов – Юлии Зыковой, 7 баллов – дзюдоистке Марине Букреевой.

По итогам голосования экспертов и болельщиков победу в краевом конкурсе одержала победительница этапа Кубка мира по пулевой стрельбе Юлия Зыкова, которая набрала 21 балл. Победитель Кубка России по легкой атлетике Александр Меньков отстал от победительницы всего на два очка (19). Третье место заняла победительница этапа Кубка Европы по дзюдо среди женщин в весовой категории до 78 кг Марина Букреева – 12 баллов.

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