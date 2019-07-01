Из Греции с медалями

В составе сборной России вошли шестеро новосибирцев: Павел Кабанов, Алексей Казанцев, Дмитрий Лапшин, Владимир Журавлёв, Мария Патласова и Лидия Стадник.
В итоге недельных стартов на счету новосибирцев восемь личных медалей и ещё четыре раза наши спортсмены поучаствовали в победных для россиян эстафетах. Дважды на высшую ступень пьедестала почёта после личных дистанций поднимался Павел Кабанов. По три медали, две золотые и одна серебряная, на счету Алексея Казанцева и Марии Патласовой. По одному золоту Алексей и Мария выиграли в составе эстафет. Чемпионами континента в эстафетах также стали Владимир Журавлёв и Дмитрий Лапшин.
Победители и призёры чемпионата Европы:
1 место – Павел Кабанов (100 м, подводное плавание)
1 место – Павел Кабанов (50 м, ныряние)
1 место – Мария Патласова (200 м, классические ласты)
1 место – Алексей Казанцев (50 м, классические ласты)
2 место – Алексей Казанцев (50 м, ныряние)
2 место – Мария Патласова (400 м, классические ласты)
3 место – Лидия Стадник (100 м, подводное плавание)
3 место – Дмитрий Лапшин (100 м, классические ласты)
1 место – эстафета смешанная 4х100 метров (Патласова Мария, Лапшин Дмитрий)
1 место – эстафета смешанная 4х50 метров (Алексей Казанцев)
1 место – эстафета мужская 4х100 метров (Владимир Журавлёв)