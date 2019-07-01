Шесть южноуральских спортсменов возвращаются с Европейских игр с медалями

Четыре года назад, на I Европейских играх в Баку сборная России одержала убедительную победу в командном зачете, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей. В Минск наша команда отправилась в статусе фаворита и главного претендента на победу в командном зачете. Россияне и подтвердили свои амбиции, но мало кто предполагал, что ее выступление получится столь успешным.
Еще перед стартом Игр президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обозначил медальные планы – как минимум 30 наград высшего достоинства и первое место в командном зачете. Российская команда перевыполнила план, завоевав 109 медалей, в том числе 44 (!) золотых наград.
Успешным выступлением отметились наши самбисты, борцы, гимнасты, стрелки-пулевики и сборная по художественной гимнастике. В рамках II Европейских игр были проведены чемпионаты Европы по дзюдо и боксу. У дзюдоистов России наград оказалось 8 (3+3+2), а у боксеров – 7 (1+3+3).
Здорово на международных соревнованиях выступили и южноуральские спортсмены. В столицу Беларуси отправилось 6 наших земляков и все они возвращаются с медалями. Так, победителями соревнований стали Антон Булаев (стрельба из лука) и Денис Ярцев (дзюдо). Бронзовые медали завоевали Анастасия Белякова (бокс), Владимир Иванов (бадминтон), Дмитрий Мухомедьяров (велоспорт) и Евгений Плахутин (каратэ). Отметим также, что золотые медали в баскетболе 3х3 завоевали воспитанники южноуральской школы баскетбола Алексей Жердев и Кирилл Писклов, которые ныне не представляют Челябинскую область.
- Мы рады, что наши земляки смогли проявить себя и показать достойный результат, - прокомментировал результаты выступления южноуральских спортсменов исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер. – Они сделали хороший задел и заявку на попадание в состав олимпийской сборной России для участия в летней Олимпиаде 2020 в Токио. Мы рассчитываем на них и других наших земляков – предстоящий год для них станет во многом определяющим для попадания на Олимпийские игры.
Следующие, 3-и по счету Европейские игры состоятся через четыре года в польском городе Краков.
II Европейские игры. Минск (Беларусь).
Таблица командного зачета
М
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Россия
44
23
42
109
2
Беларусь
24
16
29
69
3
Украина
16
17
18
51
4
Италия
13
15
13
41
5
Голландия
9
13
7
29
6
Германия
7
6
13
26
7
Грузия
6
10
14
30
8
Франция
6
9
13
28
9
Великобритания
6
9
8
23
10
Азербайджан
5
10
13
28
Результаты выступления южноуральских спортсменов:
Антон Булаев (стрельба из лука) – золото в смешанном миксте в блочном луке, 5-8-е места в личном первенстве в блочном луке
Денис Ярцев (дзюдо) – золото в командном миксте, поражение в четвертьфинале личного первенства в весовой категории до 73 кг
Владимир Иванов (бадминтон) – бронза в парном разряде
Анастасия Белякова (бокс) – бронза в весовой категории до 60 кг
Дмитрий Мухомедьяров (велоспорт) – бронза в групповой гонке по очкам
Евгений Плахутин (каратэ) – бронза в весовой категории до 60 кг