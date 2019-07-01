Шесть южноуральских спортсменов возвращаются с Европейских игр с медалями - Советский спорт
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01 июля 2019 10:13Челябинская область

Шесть южноуральских спортсменов возвращаются с Европейских игр с медалями

Вчера, 30 июня, в Минске завершились II Европейские олимпийские игры. Сборная России одержала убедительную победу в командном зачете, завоевав 109 медалей. Вклад в командный успех внесли и южноуральские спортсмены – все шесть наших земляков завоевали медали.

Четыре года назад, на I Европейских играх в Баку сборная России одержала убедительную победу в командном зачете, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей. В Минск наша команда отправилась в статусе фаворита и главного претендента на победу в командном зачете. Россияне и подтвердили свои амбиции, но мало кто предполагал, что ее выступление получится столь успешным.

Еще перед стартом Игр президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обозначил медальные планы – как минимум 30 наград высшего достоинства и первое место в командном зачете. Российская команда перевыполнила план, завоевав 109 медалей, в том числе 44 (!) золотых наград.

Успешным выступлением отметились наши самбисты, борцы, гимнасты, стрелки-пулевики и сборная по художественной гимнастике. В рамках II Европейских игр были проведены чемпионаты Европы по дзюдо и боксу. У дзюдоистов России наград оказалось 8 (3+3+2), а у боксеров – 7 (1+3+3).

Здорово на международных соревнованиях выступили и южноуральские спортсмены. В столицу Беларуси отправилось 6 наших земляков и все они возвращаются с медалями. Так, победителями соревнований стали Антон Булаев (стрельба из лука) и Денис Ярцев (дзюдо). Бронзовые медали завоевали Анастасия Белякова (бокс), Владимир Иванов (бадминтон), Дмитрий Мухомедьяров (велоспорт) и Евгений Плахутин (каратэ). Отметим также, что золотые медали в баскетболе 3х3 завоевали воспитанники южноуральской школы баскетбола Алексей Жердев и Кирилл Писклов, которые ныне не представляют Челябинскую область.

- Мы рады, что наши земляки смогли проявить себя и показать достойный результат, - прокомментировал результаты выступления южноуральских спортсменов исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер. – Они сделали хороший задел и заявку на попадание в состав олимпийской сборной России для участия в летней Олимпиаде 2020 в Токио. Мы рассчитываем на них и других наших земляков – предстоящий год для них станет во многом определяющим для попадания на Олимпийские игры.

Следующие, 3-и по счету Европейские игры состоятся через четыре года в польском городе Краков.

II Европейские игры. Минск (Беларусь).

Таблица командного зачета

М

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Россия

44

23

42

109

2

Беларусь

24

16

29

69

3

Украина

16

17

18

51

4

Италия

13

15

13

41

5

Голландия

9

13

7

29

6

Германия

7

6

13

26

7

Грузия

6

10

14

30

8

Франция

6

9

13

28

9

Великобритания

6

9

8

23

10

Азербайджан

5

10

13

28

Результаты выступления южноуральских спортсменов:

Антон Булаев (стрельба из лука) – золото в смешанном миксте в блочном луке, 5-8-е места в личном первенстве в блочном луке

Денис Ярцев (дзюдо) – золото в командном миксте, поражение в четвертьфинале личного первенства в весовой категории до 73 кг

Владимир Иванов (бадминтон) – бронза в парном разряде

Анастасия Белякова (бокс) – бронза в весовой категории до 60 кг

Дмитрий Мухомедьяров (велоспорт) – бронза в групповой гонке по очкам

Евгений Плахутин (каратэ) – бронза в весовой категории до 60 кг

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