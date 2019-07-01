В Уйском районе за 2 года построят новый ФОК

Глава Челябинской области нанес рабочий визит в Уйский район, чтобы принять участие в торжественном праздновании Дня района. Он поздравил жителей со знаменательной датой и обрадовал их хорошими новостями. «Область усилит свою поддержку района, прежде всего – в дорожном строительстве и газификации. И не только. Я принял решение о строительстве в Уйском физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Уверен, что через два года мы вместе с вами в такой же праздничной обстановке перережем символическую красную ленточку нового объекта», - отметил Алексей Текслер.
На строительство ФОКА с плавательным бассейном будет выделено порядка 160 млн рублей. В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» из федерального бюджета на эти цеди предполагается направить 80 млн рублей. Подготовительные земельные работы начнутся в 2019 году. Строительство объекта будет завершено в течение двух лет.
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