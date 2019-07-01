Трое красноярцев выступят на Всемирной летней универсиаде 2019 года - Советский спорт
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01 июля 2019 10:15Красноярский край

Трое красноярцев выступят на Всемирной летней универсиаде 2019 года

С 3 по 14 июля в Италии в Неаполе состоится 30-я Всемирная летняя универсиада. В составе российской сборной трое спортсменов Красноярского края.

В программе универсиады – соревнования по 18 видам спорта, в которых ожидается участие около 8 000 спортсменов более чем из 150 стран мира. Сильнейшие спортсмены-студенты будут бороться за медали в водном поло, волейболе, бейсболе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннисе, тхэквондо, фехтовании, художественной гимнастике, стрельбе, регби-7, футболе, парусном спорте.

Соревнования Летней универсиады пройдут в 3-х кластерах региона Кампания (Италия) – Неаполе, Казерте и Салерно. Для проведения Игр будет задействовано 58 спортивных объектов, 34 – соревновательных и 24 – тренировочных.

В сборную команду страны в соответствии с имеющейся квотой включены 280 спортсменов (137 мужчин и 143 женщины); 86 официальных лиц, из которых медицинский персонал – 30 человек. Общая численность российской делегации составляет порядка 365 человек. Руководитель делегации – президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Сборная России выступит в 17 видах спорта. В составе нашей команды победители чемпионатов и первенств мира, 7 заслуженных мастеров спорта России, 40 мастеров спорта России международного класса, 129 мастеров спорта России. В Летней универсиаде принимают участие студенты 48 субъектов РФ. Самые многочисленные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Республики Татарстан.

От Красноярского края на Студенческих играх выступят трое спортсменов в трех видах спорта: плавании, волейболе и регби-7. Так, в соревнованиях по плаванию за медали будет бороться представительница краевой Академии летних видов спорта Анастасия Осипенко. В играх по волейболу примет участие новичок мужской команды ВК «Енисей» Кирилл Клец. 21-летний российский диагональный – воспитанник новосибирского «Локомотива». В сезоне 2019/2020 он будет защищать цвета красноярского «Енисея». В мужскую студенческую сборную России по регби-7 отобрался игрок РК «Енисей-СТМ» Дмитрий Пастернак.

Трансляция церемонии открытия Всемирной летней универсиады 2019 года состоится на телеканале МАТЧ ТВ в среду, 3 июля, в 21:55 по московскому времени.

Соревнования по плаванию стартуют 4 июля. Волейбольный мужской турнир стартует 5 июля, российская сборная попала в группу В вместе с командами Китая, США, Португалии и Республики Корея. Регбийный турнир начнется 5 июля, студенческая сборная России сыграет в группе А, где проведет матчи с командами Аргентины, Румынии, Южно-Африканской Республики.

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