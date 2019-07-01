Команды Республики Коми по чир спорту взяли «золото» и «серебро» первенства Европы - Советский спорт
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01 июля 2019 10:19Республика Коми

Команды Республики Коми по чир спорту взяли «золото» и «серебро» первенства Европы

В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство Европы по чир спорту, впервые прошедший на территории России.

В соревнованиях по этому быстро набирающему популярность виду спорта приняли участие более 3,5 тысяч человек из 24 стран. Россию представляли более пятисот спортсменов, среди них были ведущие спортивные коллективы из Коми.

В каждой дисциплине страну могли представлять две команды. В феврале на чемпионате и первенстве России право выступать за страну среди юниоров завоевали сыктывкарская команда «Step Up» и ухтинцы из «United BIT».

В результате двух дней соревнований оба коллектива попали в финал первенства в дисциплине «чир хип-хоп группа». Победу одержал коллектив УГТУ. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юность» «Step Up» стали серебряными призерами.

«Для Республики Коми победы наших команд по чир спорту на всероссийских и международных турнирах становятся приятной традицией. С таким примером для подражания не удивительно, что чир спорт успешно развивается в регионе. Поздравляю «United BIT» и «Step Up» с этим достижением – это большой успех. Желаю вам лишь закреплять его новыми победами», - поздравил команды министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Напомним, что это не первый успех ухтинцев на европейских соревнованиях по чир спорту. В конце прошлого года коллектив выступал на чемпионате Европы в Афинах. Николай Костюк и Никита Виноградов завоевали «золото» среди юниоров в дисциплине hip-hop двойки.

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