В Бавлинском районе открылась универсальная спортплощадка

На прошлой неделе в селе Покровский Урастамак Бавлинского муниципального района состоялось торжественное открытие новой универсальной спортивной площадки.

Жителей села, школьников и любителей спорта приветствовали глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин и глава Покровско-Урустамакского сельского поселения Борис Безенов. Они поздравили их с появлением нового спортивного объекта и выразили уверенность, что он будет востребован среди взрослых и детей.

Первый символический бросок мяча в баскетбольное кольцо совершил учитель физкультуры местной школы, заслуженный тренер Татарстана Игорь Тараканов. Завершилось открытие товарищеским матчем по волейболу среди команд девушек школ №6 и №7 Бавлов и Покровско-Урустамакой школы.

Объект общей площадью около 1200 квадратных метров включает площадку для занятий баскетболом и волейболом с искусственным покрытием, а также площадку с тренажёрами, качелями, турником и игровым комплексом для баскетбола и волейбола. Этот вариант спортплощадок имеют ограждение спортивных зон, а также оборудование искусственного освещения для занятий физкультурой и спортом в темное время суток.

Объект стал одним из первых в 2019 году, построенным и введённым в эксплуатацию в рамках Программы строительства универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан. Этот масштабный проект реализуется при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с 2013 года.

Всего с 2013 по 2018 годы построено 887 спортивных площадок во всех 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан. В 2019 году программа реализуется в рамках празднования 100-летия образования ТАССР, в течение года планируется ввести в эксплуатацию 105 универсальных спортивных площадок и 8 лыжных баз.