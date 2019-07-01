В Казани завершился всемирный Гран-при Казани по пляжному теннису

По значимости турнир уступает только чемпионату мира, а его участниками стали игроки топ-уровня мирового рейтинга. На песчаных кортах Академии тенниса спортсмены боролись за титул чемпиона и призовой фонд в 50 тыс. долларов.

Всего в турнире приняли участие представители 15 стран: Бразилии, Италии, Германии, Франции, России и так далее. Соревнования проходили в парном разряде среди мужчин и женщин, также состоялся турнир среди юниоров до 17 лет.

В женском финале победителями стала итальяснкая пара Евы Д’элии и Вероники Висани, в мужском сильнейшими также оказались спортсмены из Италии Алессандро Кальбуччи и Мишель Каппеллетти.