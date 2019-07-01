Динамовцы стали победителями и призерами первенства РТ по легкой атлетике среди ветеранов

Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднялся казанский ветеран-динамовец Дамир Зарипов. Он первым финишировал в забегах на 1500 и 800 м, став также абсолютным чемпионом республики на этих дистанциях, в возрастной категории старше 60 лет.

Также дважды победу праздновал спортсмен из Набережных Челнов Ахмат Набиуллин. В категории старше 55 лет ветеран динамовского движения выиграл на дистанциях 200 м и 100 м. В абсолютном зачете челнинец занял соответственно 2 и 3 места.

Теперь спортсмены начинают подготовку к предстоящему первенству России, которое пройдет с 19 по 21 июля в Москве.