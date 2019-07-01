Сахалинские тяжелоатлеты взяли ещё три медали на чемпионате страны

За медали турнира боролось около 230 сильнейших спортсменов и спортсменок из 34 регионов страны. В первые дни соревнований Анастасия Корчагина завоевала серебряную награду, а Геннадий Зыков - бронзовую.

Состязания длились до 30 июня. В финальных схватках нашим атлетам вновь удалось пополнить копилку медалей для островного региона.

После двухлетнего перерыва в декрете на большой помост вернулась Ляйсан Махиянова. Спортсменка тренировалась 8 месяцев. Чтобы попасть на чемпионат России, надо было выступить на областных соревнованиях. Затем Ляйсан выиграла чемпионат ДФО и по рейтингу лучших 15 результатов всех округов страны получила путевку в Новосибирск. Сперва в рывке она справилась со всеми тремя попытками. Вырвав 94 кг она завоевала малую серебряную медаль. В толчке в третьей попытке 111 кг давали ей шанс также оказаться на второй ступени пьедестала, но, к сожалению, островитянка не смогла удержать этот вес. В итоге 106 кг в толчке и в сумме двоеборья - 200 кг. Так, Ляйсан принесла ещё одну бронзовая медаль в арсенал сахалинской команды.

Серебро и бронза в кармане, но островные спортсмены не теряли надежды пополнить комплект золотом. 30 июня на помост вышел Максим Шейко. Борьба была до последнего похода, но все решилось в последнем. Увы, медаль получилось завоевать только в рывке с результатом 165 кг, взяв бронзу. В толчке сахалинца обошёл Мартин Сабанчиев. Шейко использовал все три попытки в толчке (193, 197 и 200 кг). У Сабанчиева была последняя попытка, он поставил 204 на выигрыш и в итоге толкнул, оставив Максима на четвёртой строчке.

Тренер команды Артур Никитин отметил, что это первый такой успех островных штангистов за историю выступлений на чемпионатах страны, когда спортсмены сумели выиграть три медали. Всего же из Новосибирска сахалинцы привезли 5 медалей.

Стоит упомянуть и о выступлениях других наших спортсменов на XXVIII чемпионате России. Так, в весовой категории 71 кг среди женщин боролись 14 претенденток из разных регионов. Сахалинскую область представляла мастер спорта международного класса Яна Григорьева. В упорной борьбе с результатом 85 кг в рывке и 105 кг в толчке Яна заняла пятое место. В весе до 73 кг среди мужчин мастер спорта с Сахалина Алексей Емельяненко, вернувшись в большой спорт после трёхлетнего перерыва и выиграв чемпионат ДФО, получил приглашение на чемпионат России. Конечно, бороться на равных с лидерами в этой категории Алексею ещё рано, но все еще впереди. Лучшие результаты Алексея - 150 кг в рывке и 180 кг в толчке. На этих соревнованиях чемпионом стал двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Сергей Петров из Кемерово с результатом 147 кг в рывке и 170 кг в толчке. Результат Алексея - 120 кг в рывке и 155 кг в толчке, итог - 10 место.