Определились чемпионы России по тхэквондо по спорту глухих

У спортсменов Красноярского края 5 медалей состязаний.
«Красноярский край впервые принимает такие соревнования. Чемпионат проходит на объекте Зимней универсиады-2019. Отмечу, что развитию адаптивного спорта в крае уделяется особое внимание. Ежегодно Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта проводит около 40 соревнований, спортивных проектов и комплексных спартакиад. Сегодня мы с большим удовольствием принимаем сильнейших тхэквондистов со всей страны. Вы – уже большие молодцы, вы являетесь примером для подрастающего поколения, гордостью – для своих регионов, ваших тренеров, друзей и родных», – отметила первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш на церемонии открытия чемпионата.
В соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из Москвы, Московской области, Севастополя, Воронежской области, Белгородской области, Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Ростовской области, Пензенской области, Приморского края, Красноярского края, Чеченской Республики, Сахалинской области и Республики Дагестан.
Первое место в общекомандном зачете заняла сборная команда Москвы, второе место заняла команда Республики Дагестан, третье – Ростовская область. Спортсмены, представляющие Красноярский край, завоевали 5 медалей чемпионата России, что позволило сборной нашего региона занять пятое место в общекомандном зачете. В индивидуальных выступлениях среди мужчин в весовой категории до 80 кг Роман Свищев завоевал бронзовую медаль, в индивидуальных выступлениях среди женщин в в/к 57 кг бронза досталась Алине Прокопьевой. В командных соревнованиях пхумсэ (тройки) Алексей Застрожин и Галина Терешкова выиграли бронзовые медали, а Марина Добровидова (Дроздова) – серебряную медаль.
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