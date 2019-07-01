Омская область выбрана для проведения заседания совета МАСС по физической культуре и спорту

В его работе примут участие представители 10-ти российских регионов. В Омск приедут руководители региональных министерств и департаментов физической культуры и спорта, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, представители вузов спортивной направленности и общественных организаций из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев, республик Бурятия, Хакассия и Тыва.

О ходе реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в субъектах РФ – членах МАСС – расскажут министр по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, а также глава Минспорта Республики Хакассия Владимир Кретов и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

О реализации социального проекта по развитию дворового хоккея «Омские орлята» в нашем регионе расскажут советник Губернатора Омской области, мастер спорта международного класса Евгений Шастин, директор Сибирского благотворительного фонда развития массового спорта, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания И.К. Родниной Александр Карташов и глава Муромцевского района Вячеслав Девятериков.

Также на заседании будут обсуждаться другие вопросы и план работы экспертного совета на 2019 год.