В Казани прошла первая шоссейная велогонка Tour de Tatarstan Kazan 2019

Соревнования приняли у себя более 1000 спортсменов из 5 стран и 33 регионов России: спортсмены приехали из Московской области, Свердловской области, Пермского края, Чувашии и т.д.

Первым финишную черту на дистанции 50 километров преодолел Ильнур Мухутдинов из Набережных Челнов с результатом 1 час 13 минут и 33 секунды. Вслед за ним в считанные мгновения пронеслись Дмитрий Зотеев и Илья Тимкин с результатами 1:13:33.796 и 1:13:33.886 соответственно.

В женском зачете места распределялись не менее напряженно: первой финишировала Эмилия Салихова из г. Набережные Челны (1:22:57), второй Анфиса Вдовина (1:23:12.836), представляющая Самару, и третьей Кристина Ефграфова из г. Казань с результатом 1:23:12.981.

Абсолютным победителем соревнования стал Александр Бако (г. Пермь), проехав 100 км за 2:19:22. Спустя две секунды финишировал Владислав Медов из г. Сарапул (2:19:24), бронзу взял Дмитрий Старостин с результатом 2:28:14 (г. Тольятти).

Среди девушек «золото» завоевала Полевая Юлия из Москвы, ее результат составил 2:35:38. Только через 28 минут финишировала Марина Долгушина из г. Екатеринбург (3:03:34), а затем и Инна Хайруллина из Казани (03:03:39).

В рамках Tour de Tatarstan Kazan 2019 впервые прошли первые любительские массовые соревнования на лыжероллерах в Татарстане на кубок компании «5 КОЛЕСО». Участники преодолели 25 км по главным улицам столицы. Первое место в этом необычном заезде занял Андрей Ларьков, преодолев дистанцию за 47:39. А в женском зачете первой финишировала частая участница соревнований TIMERMAN Рамиля Валеева (59:46).

Также в рамках мероприятия при спонсорской поддержке Тинькофф Банка прошел Казанский Велопарад. В 2019 году при поддержке бренда велопарады проходят в 37 городах России. Основная цель, которую ставит перед собой Банк при участии в такого рода событиях — популяризация и поддержка велосипедного движения в России.