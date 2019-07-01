Никита Королев завоевал серебряную медаль Финала Кубка России по плаванию

Турнир завершился в Обнинске в минувшие выходные.
Пловец клуба водных видов спорта «Синтез» преодолел дистанцию 50 м баттерфляем за 23.83 секунды, всего 0.04 уступив победителю финального заплыва Роману Шевлякову из Санкт-Петербурга.
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