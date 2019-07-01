Челны примут открытый чемпионат и первенство Татарстана по парусному спорту

В соревнованиях примут участие около 80 спортсменов из 13 команд 7 городов России (Казань, Набережные Челны, Тольятти, Зеленодольск, Елабуга, Воткинск, Нижний Новгород).
В рамках чемпионата будут разыграны 5 комплектов медалей в классах «420», «Лазер-радиал», «Лазер».
В рамках первенства разыграют 13 комплектов наград в классах «Зум 8», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Луч», «Кадет», «Оптимист».
Старт гонок в зависимости от погодных условий, ориентировочно в 12:00.
Церемония открытия состоится 2 июля в 13:00.
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