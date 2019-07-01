Владимир Леонов: 18 татарстанцев примут участие в Универсиаде-2019 в Неаполе

Честь Республики Татарстан на соревнованиях в составе сборной России будут защищать 18 спортсменов, которые выступят в 9 видах спорта. Все они прошли соответствующие отборы на студенческие Игры.

Предстоящий старт Летней Универсиады-2019 прокомментировал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов:

«На Универсиаду в Италию отправятся (и уже отправились) 18 наших спортсменов – это большая, внушительная делегация, одна из самых многочисленных среди российских регионов. Такое количество представителей Татарстана в составе сборной команды России – это серьезное достижение для молодых спортсменов, их тренеров, федераций по видам спорта. Это же и показатель той работы по подготовке спортивного резерва, которая на сегодняшний день проводится в республике.

Стало традицией, что наши ребята принимают участие в стартах такого уровня и, безусловно, мы возлагаем большие надежды на выступление наших ребят и ждем от них медалей. Будем следить, будем болеть и надеяться на их успешное выступление и красивые результаты.

Важно, чтобы ребята сами максимально показали себя и все, на что они способны. Конкуренция серьезная, но мы видим, что российский спорт, татарстанский спорт является лидером, что показывают последние крупные старты. Поэтому верим в команду, верим в ребят!», - сказал Владимир Александрович.

В прыжках в воду за победу поборются Александр Белевцев (Поволжская академия спорта) и Карина Шкляр (Казанское училище олимпийского резерва).

В соревнованиях тхэквондистов Татарстан представят Рафаэль Камалов (НИСПТиР, Набережные Челны) и Булат Габдульбаров (НГПУ, Набережные Челны).

В составе женской национальной команды по баскетболу выступят Алина Новикова и Елизавета Зайцева (обе – Поволжская академия спорта).

За мужскую сборную России по водному поло сыграют Игорь Чирков (Казанское училище олимпийского резерва) и Эмиль Зиннуров (Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова).

В соревнованиях по настольному теннису выступит Саъди Исмаилов (Поволжская академия спорта).

В составе мужской национальной команды по волейболу выступят Андрей Сумрачевский и Алексей Кононов (оба – Поволжская академия спорта).

В мужском теннисном турнире примет участие Тимур Киямов.

В соревнованиях по стендовой стрельбе за награды поборются Регина Шакирова и Сергей Демин (оба – Поволжская академия спорта).

Самое массовое представительство наши спортсмены получили в соревнованиях по плаванию: Эрнест Максумов, Григорий Тарасевич, Ирина Приходько (все – Поволжская академия спорта) и Егор Куимов (ТИСБИ).

Соревнования Всемирной Летней Универсиады-2019 стартуют 2 июля. В Играх примут участие около 8 000 спортсменов из порядка 170 стран мира. Будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта: баскетбол, водное поло, плавание, прыжки в воду, волейбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, регби-7, стрельба, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование и футбол.

В состав делегации Российской Федерации вошли 361 человек – 275 спортсменов (137 мужчин и 138 женщины) и 86 официальных лиц. Российские спортсмены на Универсиаде представляют 51 регион и 100 вузов страны. Самые многочисленные команды из Москвы (61 человек), Санкт-Петербурга (27), Московской области (27), Краснодарского края (25), Республики Татарстан (18).