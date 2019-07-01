В Казани завершилось первенство Европы по прыжкам в воду

30 июня в Казани завершились соревнования первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров. Более 150 спортсменов из 23 стран Европы соревновались в индивидуальных и синхронных прыжках с трёхметрового трамплина и десятиметровой вышки и командные соревнования.
Соревнования по прыжкам в воду проходили во Дворце водных видов спорта с 24 по 30 июня. Турнир проводится ежегодно в 2 возрастных группах: категория «А» – 16-18 лет и категория «В» – 14-15 лет. Казань впервые принимала подобное соревнование.
В общекомандном медальном зачете первое место заняла сборная России. В копилке у российских спортсменов оказалось 11 золотых и 9 серебряных медалей. На втором месте оказалась сборная Великобритании с 2 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми наградами. Тройку лидеров завершает сборная Германии – 2 золотых и 4 бронзовых медали. В восьмерку лучших также вошли: Украина – 1 золотая и 1 серебряная медали, Испания – 1 золотая и 3 бронзовые медали, Италия – 2 серебряных и 3 бронзовых медали, Белоруссия – 1 серебряная медаль, Швеция и Франция – по 1 бронзовой медали.
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