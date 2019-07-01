В Кубке РТ по футболу сыграны первые матчи 1/4 финала - Советский спорт
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01 июля 2019 19:18Татарстан

В Кубке РТ по футболу сыграны первые матчи 1/4 финала

В минувшие выходные были сыграны первые матчи 1/4 Кубка Республики Татарстан по футболу.

ФК «Камаз» и «Нефтехимик» разошлись нулевой ничьей, «Бугульма-Рунако» со счетом 1:0 обыграла «Шинник», ФК «Энергетик» увезли домой победу 3:0 над СК «Камаз».

ФК «КАМАЗ» Набережные Челны - «Нефтехимик» Нижнекамск – 1:1

Как и в матче пятого тура эти команды не сумели выявить победителя, забив по одному мячу. Уже на 12 минуте челнинцы открыли счёт, однако гости сумели ответить на это своим быстрым голом. Ни замены в обоих составах, ни даже удаление у нижнекамцев на итоговый результат не повлияло, зато перед ответным матчем шансы соперников выглядят абсолютно равными.

«Бугульма-Рунако» Бугульма - «Шинник» Нижнекамск 1:0

В противостоянии команд с большими для татарстанского футбола именами победить смогли те, чьи силы в последнее время этому имени чуть больше соответствуют. Однако, стоит отметить, что бугульминцы добыли победу лишь благодаря автоголу игрока обороны соперника, а этот самый соперник отобрал, кажется, всю удачу у нападающих бугульминцев. Тем не менее перед ответной игрой в Нижнекамске у «Рунако» есть хоть небольшое, но преимущество.

СК «КАМАЗ» Набережные Челны - «Энергетик» Бугульма 0:3

Ещё один бугульминский коллектив также смог добыть победу и необходимый положительный гандикап перед ответным четвертьфиналом. Вот только «энергетикам» противостоял клуб Первой Лиги, потому три безответных мяча, забитых в гостях, удивлять не должны. По крайне мере в этих четвертьфинальных матчах есть одна встреча, исход которой, кажется, уже предопределил финал двухмачтового противостояния. Стоит отдельно отметить, что все три гола на свой счёт записал Алексей Старостин.

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