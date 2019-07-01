В Казани подвели итоги чемпионата и первенства Европы по тхэквондо ГТФ

В соревнованиях приняли участие 610 спортсменов, которые представили 26 стран Старого света. Турнир в Казани стал главным международным событием года по тхэквондо (ГТФ).

В общей сложности в столице Татарстана был разыгран 321 комплект наград. Своё мастерство покажут мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет, а также юноши и девушки 12-14 лет. Республику Татарстан на турнире представили 14 спортсменов.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом:

1 место — Россия;

2 место — Казахстан;

3 место — Молдова.

Успешно выступили на турнире и спортсмены Республики Татарстан, завоевавшие 20 медалей.

В соревнованиях Первенства Европы среди юниоров и юниорок 15-17 лет Адель Халилов стал вторым в разделе в весовой категории 58 кг, а также занял 3 место в составе сборной России в разделе хъенг (командные соревнования).

Карим Хайруллин занял 3 место в разделе «стоп-балл» в весовой категории 64 кг и стал третьим в составе сборной России в разделе хъенг (командные соревнования).

Среди юношей и девушек 12-14 лет Никита Федотов занял 2 место в разделе хъёнг- 15 упражнений, а также завоевал золотую медаль в составе команды сборной России в разделе хъёнг (командные соревнования).

Эльмар Алиев занял первое место в разделе хъёнг – 15 упражнений, второе место в разделе «стоп-балл» в весовой категории 35 кг и третье место в разделе весовая категория 35 кг.

Среди юношей и девушек 10-11 лет Дмитрий Ермолаев стал третьим в разделе «стоп-балл» в весовой категории 34 кг.

Кирилл Павлов занял 1 место в разделах весовая категория 34 кг и «стоп-балл» в весовой категории 34 кг.

Александр Миролюбов – 3 место в разделе «стоп-балл» в весовойкатегория 43 кг.

Рамазан Зиннатуллин – 2 место в разделе «хъёнг» – 11 упражнений.

Амир Васильев – 1 место в разделах в весовой категории и «стоп-балл» в весовой категории свыше 53 кг.

Земфира Гараева – 2 место в составе сборной России в разделах «хъёнг» (командные соревнования), поединок (командные соревнования).

Команда в составе Рамазана Зиннатуллина, Дмитрия Ермолаева, Александра Миролюбова, Кирилла Павлова, Амира Васильева, Дмитрия Гаюна заняла 3 место в составе сборной России в разделе «хъёнг» (командные соревнования).

Команда в составе Рамазана Зиннатуллина, Дмитрия Ермолаева, Александра Миролюбова, Кирилла Павлова, Амира Васильева, Дмитрия Гаюна заняла 1 место в составе сборной России в разделе «поединок» (командные соревнования).